Володин призвал перевести школы из муниципального в региональное подчинение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин среди основных проблем российских школ назвал их состояние, а также нехватку учителей, предложив для решения этих задач перенести ответственность за школы, подняв с муниципального на региональный уровень власти

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Кроме того, Володин предложил своим подписчикам проголосовать «за» или «против» такой инициативы в прикрепленном опросе.

Напомним, ранее спикер Госдумы отметил, что 90% российских граждан принявших участие в голосовании высказались против Болонской системы образования, а также парламентарий напомнил, что с 1 сентября 2022 года с учителей сняли нагрузку в виде заполнения лишних документов.