СК России возбудил несколько уголовных дел против военнослужащих Украины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России возбудил еще несколько уголовных дел в отношении украинских военнослужащих по статье за жестокое обращение с гражданским населением и использование запрещенных методов ведения войны, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, в период с 7 по 14 сентября 2022 года ряд украинских военных отдавали и исполняли преступные приказы об артиллерийских обстрелах Донецка и нескольких населенных пунктов, в том числе, Гольмовский, Горловка, Макеевка, Докучаевск и другие. В результате, погибли восемь мирных жителей, свыше 20 граждан получили ранения. Поврежденными оказались 77 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в Докучаевске повреждено здание детсада, трое маленьких детей получили ранения.

"В Следственном комитете России возбужден еще ряд уголовных дел в отношении военнослужащих 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко… и иных военнослужащих ВСУ", - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.