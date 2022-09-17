Погранслужба Киргизии заявила о прекращении обстрелов Таджикистаном населенных пунктов Фото: REUTERS

Таджикистан прекратил обстрелы населенных пунктов Киргизии. Об этом в субботу, 17 сентября, заявила киргизская погранслужба.

Как уточняет Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, обстрелы прекратились после состоявшихся в субботу, 17 сентября, переговоров руководителей погранведомств двух стран: директора ПС ГКНБ Киргизии Уларбека Шаршеева и командующего погранвойсками Таджикистана Раджабали Рахмонали.

«Таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дөбө Чон-Алайского района Ошской области», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, обострение обстановки на киргизо-таджикской границе произошло утром в минувшую среду, 14 сентября. Как сообщили тогда в пресс-центре ГКНБ Киргизии, перестрелка между пограничниками двух республик началась в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области. В субботу, 17 сентября, Киргизия ввела режим ЧС в приграничной Баткенской области, сообщив также в результате конфликта на границе погибли 24 гражданина.