В НАТО назвали военный конфликт на Украине угрозой мировому порядку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что военный конфликт на Украине гораздо больше этой страны, отметив, что он ставит под угрозу весь мировой порядок.

«Не вызывает ни малейших сомнений, что этот конфликт больше, чем Украина. Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению», - заявил глава Военного комитета НАТО, открывая встречу начальников генеральных штабов альянса в Эстонии, отметив также, что страны блока «воодушевлены действиями украинской армии».

Роб Бауэр также заявил среди других угроз «наращивание военной мощи и угрожающую риторику Китая» и «ассиметричные угрозы терроризма».

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам необходимо понимать, что конфликт на Украине продлится еще долго, призвав Запад помогать Киеву.