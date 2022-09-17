Силы России уничтожили свыше 230 бойцов ВСУ в районе Зайцево в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВС России в районах Дружковка, Артёмовск и Зайцево в ДНР уничтожили свыше 230 украинских военных, 10 танков и 23 боевые бронированные машины, об этом говорится в сводке Минобороны РФ, распространенной сегодня, 17 сентября.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковка и Артёмовск, 53-й механизированной бригады в районе Зайцево в ДНР было уничтожено более 230 украинских военных, 10 танков и 23 боевые бронированные машины", - уточняется в сообщении российского оборонного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.