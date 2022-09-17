В Минобороны заявили о провокациях украинских войск у Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 17 сентября, заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили обстрелы района Запорожской атомной электростанции (АЭС), отметив, что за сутки украинскими войсками было выпущено 15 снарядов.

«В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка "Волна" и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где также отмечают, что «киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции»

В министерстве также уточнили, что в направлении Запорожской АЭС всего было выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя в Днепропетровской области. «Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнем», - сказано в заявлении, где также сообщили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС на данный момент остается в норме.