Минобороны России заявило об уничтожении 25 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в субботу, 17 сентября, заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили 25 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов ... Кроме того, уничтожены в воздухе 25 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Новой Каховки и Херсона», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В министерстве также заявили, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 4 998 танков и других боевых бронированных машин, 1 973 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, а также 293 самолета и 155 вертолетов.