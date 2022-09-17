Мэр Донецка заявил об обстреле центра города Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в субботу, 17 сентября, заявил о попадании снаряда Вооруженных войск Украины (ВСУ) в административное здание при обстреле центрального Ворошиловского района города

«В результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание. Под обстрелами район площади Ленина», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника, который ранее заявил, что в 11.38 начался обстрел Ворошиловского района Донецка.

Напомним, днем ранее, 16 сентября, украинская армия нанесла ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области. Представитель оперативных служб Херсона тогда заявил о трех погибших, а также 13 раненых. Министерство здравоохранения сообщило, что три человека находились в тяжелом состоянии. Как писал сайт KP.RU, сегодня, 17 сентября число погибших увеличилось до четырех.