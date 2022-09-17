В Германии впервые с начала пандемии открылся фестиваль "Октоберфест" Фото: REUTERS

Знаменитый фестиваль пива «Октоберфест», который отменялся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, открылся в Мюнхене в субботу, 17 сентября, впервые после двухлетнего перерыва.

Как передает DPA, фестиваль продлится до 3 октября 2022 года, и на данный момент каких-либо ограничений, связанных с коронавирусом, не предусмотрено.

При этом премьер-министр земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что число заражений коронавирусом во время праздника увеличится, однако взрывного роста не ожидает. «Больницы не переполнены нигде. Это говорит о том, что сейчас мы находимся уже в другой фазе», - заявил он.

Тем не менее министр здравоохранения Карл Лаутербах попросил гостей праздника не терять бдительность. «Не хочу портить всем настроение, но при посещении "Октоберфеста" нужно сохранять осторожность», - заявил глава ведомства, советуя не ходить на фестиваль людям с хроническими заболеваниями.

До пандемии фестиваль в средним посещали 6 млн человек ежегодно, а гости оставляют около 1 млрд евро в дни его проведения. В первый раз «Октоберфест» был проведен еще в октябре 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы.