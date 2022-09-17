Союз военнослужащих Германии предостерег власти страны от поставок вооружения Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер предостерег от дальнейшей передачи Украине оружия из запасов бундесвера, подчеркнув, что такие поставки ведут к ослаблению германских вооруженных сил.

"Мы слишком хорошо понимаем стремление Украины получить тяжелые вооружения. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортеров из запасов оборонной промышленности", - уточнил Вюстнер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

При этом, по словам Вюстнера, в дальнейшем неприемлемы поставки Украине "оружия и боеприпасов бундесвера".

"Каждая отдельная поставка ослабляет бундесвер", - сказал глава союза военнослужащих.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставки тяжелых вооружений Украине. По мнению политика, поставляя Украине оружие, Германия должна избегать прямой конфронтации НАТО и России

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.