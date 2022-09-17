Подорвавшегося на мине в Херсоне итальянского журналиста вылечили в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский журналист Маттиа Сорби, который ранее подорвался на мине в Херсоне, прошел лечение в России и сейчас возвращается на родину. Об этом сказано в пресс-релизе Российского Красного Креста (РКК).

Как сообщается, лечение в российской больнице и трансфер по территории России журналиста организовал Российский Красный Крест. Председатель РКК Павел Савчук заявил, что с просьбой помочь в возвращении журналиста в Италию обратился президент Итальянского Красного Креста Франческо Рокка.

«И мы быстро откликнулись на просьбу... Мы вышли на связь с Маттиа, узнали, что за ним хорошо ухаживали, и его состояние здоровья стабильно», - рассказал Савчук, который также заявил, что херсонская больница, в которой находился журналист, обеспечила его транспортировку в Крым.

«Лечение в России, сопровождение и трансфер по российской территории иностранного журналиста организовал Российский Красный Крест - старейшая гуманитарная организация России», - приводит РИА Новости заявление РКК.

Ранее Министерство обороны РФ заявило о спасении итальянца. Все произошло 29 августа 2022 года, когда украинские войска начали попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении.