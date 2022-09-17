В Минтрансе РФ заявили, что безопасность полетов в России соответствует всем мировым стандартам Фото: Сергей ГАПОН

Безопасность полетов на воздушных судах авиакомпаний России обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам. Об этом сообщили сегодня, 17 сентября, в пресс-службе Минтранса РФ в ответ на предупреждение со стороны Международной организации гражданской авиации (ICAO) "об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний".

"Безопасность полетов на воздушных судах авиакомпаний России обеспечивается на высоком уровне и соответствует всем мировым стандартам. Таким образом, данные ICAO, выпустившей "предупреждение об угрозе безопасности полетов самолетами российских авиакомпаний", не соответствует реальной ситуации", - уточняется в сообщении российского ведомства.

Также в Минтрансе отметили, что сомнения ICAO в безопасности полетов возникли в результате так называемой "двойной" регистрации самолетов.

Ранее в Росавиации заявили, что внесение 20 российский авиакомпаний в черный список ЕС не повлияет на безопасность полетов, об этом сообщал сайт KP.RU.