Олаф Шольц Фото: REUTERS

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным всегда проходят в дружеском тоне, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Deutschlandfunk.

"Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень разные", - отметил политик.

Как считает канцлер, переговоры представляют важность даже тогда, когда стороны не питают никаких иллюзий на их исход. Также Шольц добавил, что по итогам всех разговоров с российским лидером за последнее время все же были "определенные подвижки", но они не оказались далеко идущими.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.