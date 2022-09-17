При обстреле ВСУ села Красный Хутор под Белгородом погиб один человек Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

Во время обстрела Вооруженными силами Украины села Красный Хутор в Белгородской области погибла женщина, заявил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

«В результате обстрела села Красный Хутор в Белгородском районе пострадали три человека – двоим с легкими ранениями оказана медицинская помощь, отпущены домой. Одна женщина, к сожалению, скончалась», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в субботу, 17 сентября, белгородское село Красный Хутор подверглось обстрелу со стороны Украины.

Накануне один мирный житель погиб во время обстрела белгородских Валуек со стороны Украины.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Вооруженные силы Украины обстреляли село Логачевка в Белгородской области, в результате погибла женщина – гражданка Украины.