Житель Запорожья рассказал, что по заказу Киева готовил убийство главы Васильевки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель Васильевки Запорожской области, который планировал покушение на главу района Наталью Романиченко, рассказал, что должен был по заказу киевских властей подорвать заминированный автомобиль.

Ранее глава района рассказала журналистам, что Служба безопасности Украины готовила на нее покушение, несколько человек по этому делу были задержаны.

Мужчина, задержанный в ходе спецоперации местных правоохранительных органов, признался, что должен был подогнать заминированный автомобиль в локацию, где в тот период находилась глава Васильевского района, и подорвать его, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.