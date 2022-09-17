Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире17 сентября 2022 12:58

Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу в обход российских вод

Он проходит рядом с Балтийским городским округом Калининградской области
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу в обход российских вод

Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу в обход российских вод

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша открыла новый судоходный канал, пролегающий через Балтийскую косу в обход российских вод. Торжественная церемония прошла в субботу, 17 сентября.

Новый канал соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Он проходит рядом с Балтийским городским округом Калининградской области. Польский президент Анджей Дуда в ходе церемонии назвал его «большой победой Польши». По его словам, стране было необходимо построить этот канал, «чтобы не спрашивать согласия страны, которая не является дружественным государством». Как считает политик, открытие нового канала «укрепит суверенитет Польши от России».

Канал имеет протяженность 1,3 километра и глубину 5 метров и соединяет Калининградский и Гданьский залив. В рамках проекта в приграничной зоне буде создан порт, судоходный канал со шлюзом и система затворов, а также искусственный остров в Вислинском заливе. Проект оценивается в 400 миллионов долларов.