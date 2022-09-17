Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу в обход российских вод Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша открыла новый судоходный канал, пролегающий через Балтийскую косу в обход российских вод. Торжественная церемония прошла в субботу, 17 сентября.

Новый канал соединит город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Он проходит рядом с Балтийским городским округом Калининградской области. Польский президент Анджей Дуда в ходе церемонии назвал его «большой победой Польши». По его словам, стране было необходимо построить этот канал, «чтобы не спрашивать согласия страны, которая не является дружественным государством». Как считает политик, открытие нового канала «укрепит суверенитет Польши от России».

Канал имеет протяженность 1,3 километра и глубину 5 метров и соединяет Калининградский и Гданьский залив. В рамках проекта в приграничной зоне буде создан порт, судоходный канал со шлюзом и система затворов, а также искусственный остров в Вислинском заливе. Проект оценивается в 400 миллионов долларов.