Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский удалил из соцсетей снимок с военнослужащим украинской армии, на форме которого была видна нацистская символика.

Фотоснимок был сделан в городе Изюме Харьковской области. На нем изображен украинский военный, стоящий спиной к главе государства. При этом на экипировке военного нанесена эмблема дивизии СС "Мертвая голова*".

Следует отметить, что это не первый раз, когда Владимир Зеленский от своего имени выкладывает фото военнослужащих с такой символикой, а позже удаляет. Так, в начале мая 2022 года он выложил публикацию, приуроченную ко "дню победы над нацизмом". На одном из снимков также был изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова*" на груди. Спустя некоторый период времени пост был отредактирован, а скандальное фото исчезло.

Ранее сайт KP.RU писал, что Зеленский сопроводил пост о Дне Победы фото украинского военного с символикой СС*. Спустя некоторое время публикация была отредактирована.

*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и преследует своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях