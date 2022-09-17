Испания отправила ВСУ пять самолетов с боеприпасами для артиллерийских систем Фото: REUTERS

Испания отправила для Вооруженных сил Украины пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«9 сентября 2022 года самолет Воздушно-космических сил ВС Испании Т-23 (Airbus 400M) вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и везет на Украину боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии. Это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни. Всего грузы составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов», – сказано в Facebook* Генштаба ВСУ.

Также, Минобороны Испании отправило Киеву грузовик с медицинскими средствами и 20 грузовиков с обмундированием для зимних условий.

В начале марта сообщалось, что власти Испании намерены поставить украинский армии более тысячи единиц гранатометов, пулеметы и несколько сот тысяч патронов к стрелковому оружию.

Как писал сайт KP.RU, ранее Испания направила Украине десять самолетов с наступательным вооружением.

*Запрещенная в России экстремистская организация