Бывший сотрудник Госдепа считает, что США запрещают Украине пойти на соглашение с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Британия не хотят, чтобы Украина пошла на соглашение с Россией, надеясь тем самым затянуть конфликт и попытаться ослабить Россию, заявил экс-сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон в беседе с ведущим телеканала Fox Business.

"Я думаю, что кризис не закончится в ближайшее время, и это грустно… Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон желают этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта является отличной возможностью попытаться обескровить Россию”, - отметил он.

Уитон также считает, что у Киева есть веские причины отказаться от ряда территорий, которые он считает своими.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.