Олаф Шольц Фото: REUTERS

Берлин намерен поддерживать Киев, но не станет предпринимать шагов, которые привели бы к росту напряжения в отношениях между НАТО и Москвой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Deutschlandfunk.

"Мы поддержали Украину, мы будем и далее это делать... в том числе, поставками оружия. И в то же время нашей целью остается - чтобы не было эскалации между Россией и НАТО", - уточнил канцлер

Кроме этого, Шольц добавил, что решения о поставках Украине тяжелых вооружений, должны приниматься всеми партнерами сообща.

"Для нас действует принцип: никаких действий в одиночку", - сказал Шольц.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.