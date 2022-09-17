Реджеп Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что получил от своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении "военной операции" на границе с Арменией.

"Азербайджан сообщил об окончании операции, начатой в ответ на провокации Армении. Так как операция уже закончена, нет смысла обсуждать ее сейчас. Согласно данным, которые я получил от господина Ильхама (Алиева, президента Азербайджана – прим. ред.), наши азербайджанские братья к настоящему времени переместились на безопасную позицию…", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Самарканда.

Напомним, в ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны выдвинули друг другу обвинения в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянскую территорию с применением артиллерии и беспилотников.

Ранее сайт KP.RU писал, что парламент Армении попросил Россию помочь защитить территориальную целостность страны. Армянские депутаты считают, что Россия должна помочь Еревану разрешить конфликт с Азербайджаном.

Также ранее глава Армении попросил направить больше миротворцев в Нагорный Карабах.