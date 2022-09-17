Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным в Самарканде Фото: сайт Кремля

Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Самарканде прошла плодотворно, удалось обсудить многие актуальные проблемы, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – сказал политик в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, Путин и Эрдоган встретились накануне на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны обсудили реализацию зерновой сделки и поставки газа в Турцию. В частности, российский лидер сообщил, что Турция будет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России.