Массовая акция протеста против роста цен проходит в Вене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вене проходит массовая акция протеста против роста цен, об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что участники акции, большинство из которых одеты в жилеты с символикой Федерации профсоюзов Австрии, держат в руках плакаты: "Цены ниже!", "Повысить пенсии на десять процентов", "Мы не хотим миллионов, мы хотим есть, греться, жить". О Митингующие также хотят провести по центру столицы шествие, которое закончится в 16:00 по местному времени (17:00 по Москве) митингом на площади Карлсплац.

На месте акции находятся усиленные наряды полиции, в небе барражирует вертолет, сообщает агентство.

Ранее канцлер Австрии обвинил Россию в повышении цен на газ в Европе. Стоимость голубого топлива выросла как никогда, сказал политик, об этом писал сайт KP.RU.

Также ранее Канцлер Австрии заявил, что смириться с дальнейшим ростом инфляции ЕС поможет только алкоголь и психотропы.