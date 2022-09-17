МАГАТЭ заявило о подключении Запорожской АЭС к украинской энергосети Фото: REUTERS

Запорожскую атомную электростанцию вновь подключили к энергосети Украины после ремонта одной из основных линий электропередач. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).

«Запорожская атомная электростанция Украины вновь получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередачи, которые были повреждены во время конфликта», – говорится в Twitter-аккаунте агентства.

Как писал сайт KP.RU, ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.

Тем временем Министерство обороны России заявило, что украинские войска выпустили по Запорожской АЭС 15 артснарядов.