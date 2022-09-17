Украина получила от США грант на 1,5 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В бюджет Украины поступил последний грант на сумму 1,5 миллиарда долларов США грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка (ВБ), сообщили в пресс-службе украинского минфина сегодня, 17 сентября.

"В госбюджет Украины поступил грант на сумму 1,5 миллиарда долларов США. Это последний транш грантовых средств из 4,5 миллиарда долларов США, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", - уточнили в минфине Украины на "Правительственном портале".

Эти средства, как уточнил глава минфина Украины Сергей Марченко, будут направлены на цели возмещения расходов, понесенных бюджетом для обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной соцпомощи.

Ранее сайт KP.RU писал, что США предоставят Украине 2,98 млрд долларов помощи. Отмечалось, что благодаря новому пакету военной помощи позволит Украина сможет приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна "могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 сентября 2022 года можно прочитать здесь.