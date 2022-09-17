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Политика17 сентября 2022 15:27

Журналист из Венесуэлы получил ранения при обстреле Донецка

Также в ходе обстрела были убиты четыре человека
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Журналист из Венесуэлы получил ранения при обстреле Донецка

Журналист из Венесуэлы получил ранения при обстреле Донецка

Фото: REUTERS

Репортер телеканала TeleSUR из Венесуэлы был ранен во время обстрела Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

«По уточненным данным при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты четыре и ранены восемь человек. Отмечается, что среди раненых репортнр Венесуэльского телеканала TeleSUR – мужчина 1954 года рождения», – сказано в Telegram-канале штаба.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня два члена съемочной группы британского агентства Reuters получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины под Северодонецком. Кроме того, пострадали еще несколько человек. Водитель машины, в которой передвигались работники СМИ, погиб.

Позже группа журналистов немецкого издания Bild попала под обстрел в Лисичанске Луганской области.