Футболист московского «Спартака» Бальде дисквалифицирован за нарушение допинг-контроля Фото: пресс-служба московского «Спартака»

Сенегальский футболист московского «Спартака» Кейта Бальде дисквалифицирован за нарушение прохождения процедуры допинг-контроля.

Как передает «КП-Спорт» со ссылкой на заявление клуба, игрок был дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Дисквалификация продлится до 5 декабря 2022.

В «Спартаке» рассказали, что в пробе у сенегальца не было обнаружено запрещенных субстанций. Несмотря на это, любая санкция, связанная с допингом и примененная другой национальной или международной спортивной ассоциацией и национальной антидопинговой организацией, должна по правилам FIFA признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями, объяснили в клубе.