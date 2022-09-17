Нэнси Пелоси прилетела в Армению Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в субботу, 17 сентября, прилетела в Армению.

Как передает издание Armenpress, самолет с парламентарием приземлился в ереванском аэропорту «Звартноц». Пелоси в ходе визита в закавказскую республику встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания страны Аленом Симоняном и другими высокопоставленными чиновниками. Политик намерен обсудить армяно-американские отношения и ситуацию в сфере безопасности.

Вместе с Пелоси в Армению прилетели члены Палаты представителей США Фрэнк Палоне, Анна Эшу и Джеки Шпейер. Спикер нижней палаты парламента США пробудет в республике до 19 сентября.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что Пелоси намерена отправиться в Армению, чтобы встретиться с Пашиняном. Поездка связана с обострением конфликта между Ереваном и Баку.