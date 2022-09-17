В Париже несколько тысяч демонстрантов требуют отставки Макрона Фото: REUTERS

В Париже акция протеста против президента Франции Эммануэля Макрона собрала несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.

Демонстрация с призывом к требованием отставки французского лидера началась после призывов организации «Патриоты» выйти на улицы. Митингующие также требуют выхода Франции из Евросоюза и Североатлантического альянса.

Напомним, в конце апреля Макрон был переизбран президентом Франции. Во втором туре выборов главы государства он набрал 58,55% голосов.

За несколько дней до этого во Франции прошли протесты после оглашения предварительных результатов президентской гонки. Многие демонстранты выступали против выхода во второй тур президентских выборов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен.

Как писал сайт KP.RU, Коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в Национальном собрании Франции.