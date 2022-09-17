Зеленского уличили в ношении женских кроссовок на встрече с главой Еврокомиссии Фото: соцсети

На ногах президента Украины Владимира Зеленского заметили женские кроссовки во время его встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Telegram-канале «НеМалахов» опубликованы фотографии с переговоров украинского лидера с главой ЕК. Авторы поста обратили внимание, что Зеленский пришел на встречу в женских кроссовках бежевого цвета от американского бренда Saucony.

«Одному Богу известно, почему Владимир Зеленский в женских кроссовках ходит», – подписаны фото.

Кроме того, публикация сопровождена скриншотом из интернет-магазина обуви с изображением аналогичной модели кроссовок. На нем указано, что они женские, сделаны из замши и стоят со скидкой 6 160 рублей.

Стоит отметить, что на этой неделе на сайте президента Украины появилась петиция с требованием к Зеленскому вернуться к деловому стилю одежды на встречах с лидерами других государства и представителями международных организаций.