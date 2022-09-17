Лукашенко считает, что США толкают Европу в военное противостояние с Россией на Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты толкают страны Европы к военному столкновению с Россией на территории Украины, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания», – заявил политик в ходе выступления на форуме в честь Дня народного единства в Белоруссии.

По словам Лукашенко, целью США являются ослабление России и уничтожение Белоруссии. Кроме того, заявил он, Вашингтон хочет «поставить Европу на место». После Украины действия будут разворачиваться в Молдавии, Прибалтике, Польше или Румынии, предупредил белорусский лидер.

Как считает политик, США причастны ко всем значимым конфликтам в мире, будь то Балканы, Нагорный Карабах или Сирия. Американские политики полностью игнорируют «внутренние противоречия на грани гражданского противостояния», добавил президент Белоруссии.