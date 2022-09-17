В центре Херсона прозвучали выстрелы из автоматического оружия Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В центре Херсона прозвучали выстрелы из автоматического оружия, сообщил журналистам представитель экстренных служб.

По его словам, стрельба слышна на проспекте Ушакова. Кроме того, в Херсоне прогремело несколько взрывов. Вероятнее всего, это работала российская система противовоздушной обороны.

Напомним, украинские войска обстреливают Херсонскую область с 28 августа. За это время были разрушены школы и социальная инфраструктура. Накануне в центре города при ударе Вооруженных сил Украины погибли три человека.

Как писал сайт KP.RU, в ходе очередной попытки наступления в Херсонской области, возле села Правдино, ВСУ потеряли убитыми 120 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В субботу, 17 сентября, в Мелитополе Запорожской области прогремели пять громких взрывов, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.