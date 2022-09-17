Силовики проводят контртеррористическую операцию в Херсоне Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В районе железнодорожного вокзала в Херсоне идет контртеррористическая операция. Об этом сообщают «Вести-Крым».

По информации экстренных служб, силовики проводили операцию по ликвидации диверсионно-разведывательной группы. Никакого прорыва украинских войск в Херсонской области нет, отметили там.

Напомним, ранее в центре Херсона прозвучали выстрелы из автоматического оружия. Об сообщил журналистам представитель экстренных служб. По его словам, стрельба была слышна на проспекте Ушакова. Кроме того, в Херсоне прогремело несколько взрывов. Вероятнее всего, это работала российская система противовоздушной обороны.

Как писал сайт KP.RU, в ходе очередной попытки наступления в Херсонской области, возле села Правдино, Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 120 человек, сообщили в Министерстве обороны России.