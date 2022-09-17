Российские силовики нейтрализовали группу вооруженных лиц в Херсоне Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Российские силовики нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, которые оказали сопротивление, сообщили журналистам в экстренных службах.

«Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», – передает ТАСС сообщение оперативных служб.

В настоящее время стрельба в городе прекращена.

Напомним, ранее стало известно, что в районе железнодорожного вокзала в Херсоне идет контртеррористическая операция. По информации экстренных служб, силовики проводили операцию по ликвидации диверсионно-разведывательной группы. Никакого прорыва украинских войск в Херсонской области нет, отметили там.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 17 сентября, в центре Херсона прозвучали выстрелы из автоматического оружия. Кроме того, в городе прогремело несколько взрывов. Вероятнее всего, это работала российская система противовоздушной обороны.