"Вообще караул": Иосиф Пригожин обратился в больницу после получения страшной травмы Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что получил закрытый перелом пальца и отметил, что чувствует себя нормально.

"Откуда вы узнали? Я нигде ничего не говорил, ужас. Наверное, кто-то меня в Склифосовского увидел. Сломал палец, да, закрытый перелом пальца. Нормально себя чувствую, хожу, все нормально. Спасибо большое за беспокойство. Неприятно, но что делать — так бывает", — сказал он в беседе с "Газета.ru".

В беседе с "Пятым каналом" знаменитый продюсер сообщил, что получил травму при установке межкомнатной двери.

"Нормально спасибо, блин вообще караул, я дверь уронил, которую хотел вставить. Она стеклянная была. Железо и стекло. И прям упала", - поделился Пригожин.

Ранее муж певицы Валерии призвал заменить развлекательные ток-шоу на российских телеканалах на патриотические передачи. По мнению Пригожина, нужно заняться воспитанием общества, но делать это нужно без перегибов. То есть насильно никому навязывать «Лебединое озеро» не нужно, пояснил он. Продюсер отметил, что воспитание должно основываться на высоких ценностях, на порядочности, справедливости и добре, передает телеканал "360".