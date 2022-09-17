60-летний французский «Человек-паук» забрался на парижский небоскреб Tour Total высотой 187 метров

Французский «Человек-паук» забрался на парижский небоскреб высотой 187 метров в возрасте 60 лет Фото: REUTERS

Знаменитый французский покоритель небоскребов Ален Робер забрался на 48-этажный небоскреб Tour Total в Париже. Мужчина, известный как французский «Человек-паук» залез на здание в возрасте 60 лет.

Робер несколько лет вынашивал цель покорить небоскреб на свой 60-летний юбилей. Забравшись на вершину 187-метрового здания, француз поднял руки вверх, передает The Guardian.

«Я хочу донести до людей, что 60 лет – это не возраст. Вы по-прежнему можете заниматься спортом, быть активными и делать невероятные вещи», – заявил Робер.

Французский «Человек-паук» за свою жизнь поднялся более чем на 150 небоскребов, в том числе и Tour Total. Он начал альпинизмом в 1975 году, поначалу тренируясь на скалах неподалеку от города Валанс во Франции. За это время мужчина покорил самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, высотой 828 метров, а также Эйфелеву башню и мост Золотые Ворота в Сан-Франциско.