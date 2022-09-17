Rebelion: Украина расплатится за военную помощь с США и НАТО своими территориями

В Испании предупредили, что Украина расплатится за военную помощь с США и НАТО своими территориями Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты и НАТО потребуют от Украины за военную помощь ее территории для военных баз, считает журналист Пабло Леаль.

В статье для испанского издания Rebelion обозреватель отмечает, что Киеву за помощь по ленд-лизу придется покрыть огромный долг перед США и Североатлантическим альянсом. Для этого, пишет он, Украина отдаст свои территории в распоряжение Вашингтона и НАТО.

Леаль заявил, что США и союзники намерены построить на украинских территориях десятки военных баз, как это было после Второй мировой войны в Германии. После этого они будут сдаваться в аренду «на крайне невыгодных условиях», считает обозреватель.

Таким образом, отмечает Леаль, украинские власти сами себе роют яму и подвергают под угрозу свой суверенитет. США и НАТО навязывают Киеву вооружение, которое Украина будет вынуждена модернизировать и обслуживать, а это значит, что средства из ее бюджета пойдут в военно-промышленные комплексы стран альянса, высказал мнение испанский журналист.

Как писал сайт KP.RU, в новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.