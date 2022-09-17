Власти Херсонской области: вся территория региона контролируется российскими силами

Херсонская область полностью перешла под контроль российских сил Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Территория Херсона и области полностью контролируется российскими силами и правоохранительными органами. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в администрации региона.

"Территория Херсона и области полностью контролируется Вооруженными силами и правоохранительными органами Российской Федерации. Просим всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - приводит сообщении администрации РИА Новости.

Напомним, ранее в центре Херсона прозвучали выстрелы из автоматического оружия. Об сообщил журналистам представитель экстренных служб. По его словам, стрельба была слышна на проспекте Ушакова. Кроме того, в Херсоне прогремело несколько взрывов. Вероятнее всего, это работала российская система противовоздушной обороны. Позднее стало известно, что российские силовики нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, которые оказали сопротивление

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