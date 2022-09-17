На Украине хотят легализовать трофейное и найденное оружие Фото: REUTERS

Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что есть надежда в новом законопроекте предусмотреть легализацию найденного или трофейного оружия, которое не было в собственности государства.

"Надеемся, что в этом законопроекте также будет предусмотрена модель легализации трофейного или найденного оружия. Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие – чтобы это оружие не имело криминального следа", - приводит его слова РИА Новости.

Бондаренко также отметил, что легализация оружия важна для самозащиты граждан.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, МВД Украины за несколько часов раздало "свидомым" согражданам в Киеве, записавшимся в территориальную оборону и просто активистам 10 тысяч автоматов. Из всех документов для получения огнестрельного армейского оружия был нужен только паспорт. Выдавали не глядя ни на кредитную, ни на криминальную историю такого добровольца.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.