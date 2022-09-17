Чиновник НАТО оскорбил россиян носками украинского бренда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор расположенного в Риге Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) Янис Сартс появился на конференции в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для россиян надписью на щиколотках.

Как сообщает РИА Новости, украинцы решили использовать случай как бесплатную рекламу, выложив фотографии чиновника. Сартс в комментариях подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, один из украинских брендов наладил выпуск футболок с принтом, на котором бандитского вида мужчина в лыжной шапочке держит в одной руке окровавленный нож, а в другой отрезанную человеческую голову. И все это сопровождается надписью-призывом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.