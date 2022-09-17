Пушилин заявил, что ситуация в Яровой непростая, так как украинские войска пока еще не выбиты оттуда Фото: Александр КОЦ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в Яровой непростая, украинские войска пока еще не выбиты оттуда.

"Что касается Яровой, ситуация тоже непростая. Противник из Яровой пока еще на данный момент, на данный вечер не выбит", - отметил он в видеообращении в его Telegram-канале.

Ранее Пушилин заявил, что в восточной части Яровой, произошли серьезные боестолкновения. Кроме того, Пушилин высоко отметил работу подразделений, которые защищают территорию ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

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