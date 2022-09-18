Пушилин: террористы должны быть уничтожены Фото: Александр КОЦ

Киевский режим продолжает проявлять себя как террорист, а террористы должны быть уничтожены, заявил глава ДНР Денис Пушилин

"Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться", - отметил глава он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава ДНР также опроверг информацию, что Диброва и Щурово находятся под контролем украинских войск, отметив, что бои продолжаются.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости признать Украину террористическим государством. Так он прокомментировал информацию о том, что ФСБ предотвратила ряд покушений на российских журналистов. По его мнению, инцидент доказывает правильность и своевременность спецоперации на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.