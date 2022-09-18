Стали известны подробности контртеррористической операции в Херсоне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Существенного материального ущерба Херсону при ликвидации вооруженной группы не зафиксировано. Об этом в субботу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В центре Херсона произошло столкновение между частями российских вооруженных сил, осуществлявших патрулирование улиц города, и неустановленной группой лиц. После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано", - приводит сообщение РИА Новости.

Также сообщается, что по информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет.

Напомним, ранее в центре Херсона прозвучали выстрелы из автоматического оружия. Об сообщил журналистам представитель экстренных служб. По его словам, стрельба была слышна на проспекте Ушакова. Кроме того, в Херсоне прогремело несколько взрывов. Вероятнее всего, это работала российская система противовоздушной обороны. Позднее стало известно, что российские силовики нейтрализовали в Херсоне группу вооруженных лиц, которые оказали сопротивление

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.