Россиянам рассказали, у кого повысятся зарплаты с 1 октября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев заявил, что повышение окладов с 1 октября 2022 года коснется миллионов бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента.

"Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий", - пояснил он в беседе с "Праймом".

По словам эксперта, размер индексации зависит от того, сколько средств на это выделит местный бюджет. В среднем он варьируется в рамках четыре-шесть процентов, но может быть и больше.

Кстати, как ранее рассказывал сайт KP.RU, 67% работодателей России планируют повысить заработную плату своим сотрудникам в 2022 году. В среднем рост зарплат составит 5%. Уточняется, что повышение может быть более значительным, так как даже в рамках одной компании одному сотруднику могут повысить заработную плату на 4%, а другому — на 13%.

До этого опрос показал, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 178 тысяч рублей в месяц. Согласно исследованию, мужчинам для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц, женщинам – 155 тысяч.Наиболее высокие запросы у жителей Москвы, которым необходимо для счастья 228 тысяч рублей в месяц.