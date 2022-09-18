Глава центра Гамалеи Гинцбург заявил, что летальность от коронавируса в России может вырасти до 200 случаев в сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что летальность от коронавируса в России может резко вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато.

Ученый отметил, что за прошедшие 1,5 месяца летальность от коронавируса в России уже выросла в 3,5 раза.

«Смертность [от ковида] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — сказал он в беседе с ТАСС.

Еще неделю назад эксперты ВОЗ говорили о том, что каждые 44 секунды в мире из-за коронавируса умирает один человек. А уже 14 сентября на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что конец пандемии близок. По данным ВОЗ, на прошлой неделе более 3,1 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией, около 11 тысяч умерли. При этом количество заражений снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 28%, а количество летальных исходов - на 22%.

Несмотря на то, что финишная черта уже видна, гендиректор ВОЗ призывает «не прекращать бег», ведь от этого марафона зависят жизни миллионов людей. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU