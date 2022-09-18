Россиянка из Лондона рассказала, что британцы на фоне роста цен стали меньше поддерживать Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянка, живущая в Лондоне, рассказала, что британцы на фоне роста цен и резкого скачка бедности стали меньше поддерживать. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с сайтом mk.ru

«Многие англичане сейчас стали задумываться, почему они терпят лишения. Заметила, что и за Украину они уже не так топят, как пару месяцев назад. Больше молчат, воздерживаются от комментариев», — рассказала она.

По ее словам, в последние месяцы по фоне ситуации вокруг Украины зарплаты стало хватать только на оплату коммунальных услуг, не остается денег даже на проездной.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представила программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом, предложив заморозить тарифы на электричество в стране на два года - до 2024 года. По ее словам, предложенные меры смогут сдержать инфляцию в стране, а также будут способствовать росту экономики.

Напомним, вступая на пост главы британского правительства, Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на электроэнергию, заявив также, что увеличит рост экономики страны.