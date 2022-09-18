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В мире17 сентября 2022 22:48

Россиянка из Лондона рассказала, что британцы на фоне роста цен стали меньше поддерживать Украину

По ее словам, в последние месяцы зарплаты стало хватать только на оплату коммунальных услуг, не остается денег даже на проездной
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиянка из Лондона рассказала, что британцы на фоне роста цен стали меньше поддерживать Украину

Россиянка из Лондона рассказала, что британцы на фоне роста цен стали меньше поддерживать Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянка, живущая в Лондоне, рассказала, что британцы на фоне роста цен и резкого скачка бедности стали меньше поддерживать. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с сайтом mk.ru

«Многие англичане сейчас стали задумываться, почему они терпят лишения. Заметила, что и за Украину они уже не так топят, как пару месяцев назад. Больше молчат, воздерживаются от комментариев», — рассказала она.

По ее словам, в последние месяцы по фоне ситуации вокруг Украины зарплаты стало хватать только на оплату коммунальных услуг, не остается денег даже на проездной.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс представила программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом, предложив заморозить тарифы на электричество в стране на два года - до 2024 года. По ее словам, предложенные меры смогут сдержать инфляцию в стране, а также будут способствовать росту экономики.

Напомним, вступая на пост главы британского правительства, Трасс пообещала заняться снижением налогов и цен на электроэнергию, заявив также, что увеличит рост экономики страны.