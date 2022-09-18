Основанная Макроном партия «Республика на марше» официально сменила название на «Ренессанс» Фото: REUTERS

Основанная президентом Франции Эмманюэлем Макроном партия «Республика на марше» (LREM) официально сменила свое название на «Ренессанс», пишет "Газета.ru" со ссылкой на радио Franceinfo.

"Никогда не отказывайтесь от движения вперед. Избирателям важно, чтобы ваши решения были эффективными и справедливыми, строят ли они будущее, защищают ли, являются ли реалистичными. Остальное вторично. Единство и движение вперед — вот курс, который я хочу задать сегодня вечером", — сказал Макрон на съезде партии.

Также известно, что с этого момента, члены «Ренессанса» будут обязаны платить партийный взнос, а также им будет запрещено участие в других политических объединениях.

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон выразил мнение, что страна переживает "большие потрясения", которые можно назвать окончанием "периода изобилия". По его словам, уже в скором времени французы столкнутся с последствиями украинского и климатического кризисов, которые выразятся в дефиците той или иной продукции.

Ранее российское посольство в Париже назвало возмутительным заявление лидера политической группы правящей во Франции партии «Республика на марше» Кристофа Кастанера о якобы связи РФ с антипрививочниками. Кастанер, который ранее был министром внутренних дел Франции, утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Россия и другие страны «оказывать влияние на группы антипрививочников в социальных сетях».