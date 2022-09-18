Обозреватель The Washington Times Чамли заявила о приближении США к катастрофе из-за Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель американского издания The Washington Times Шерил Чамли заявила о приближении США к катастрофе.

По словам журналиста, Демократическая партия во главе с хозяином Белого дома разогнала инфляцию до небывалого ранее уровня, увеличила расходы на топливо. Она также выразила мнение, что демократы уже не скрывают своего презрения к США и патриотически настроенным американцам.

"При Байдене это отвращение лишь усилилось и приобрело совершенно уродливые формы. То, о чем раньше лишь перешептывались, стали говорить в открытую", - написала обозреватель.

Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что к следующим президентским выборам в Соединенных Штатах страна будет развалена президентом Джо Байденом. Как заявил политик, при нынешнем американском лидере США «покатились под откос». По словам Трампа, у американцев «не останется страны», когда они пойдут на выборы в Палату представителей Конгресса США в 2022 году или выборы президента в 2024 году.

Уже давно и всем понятно, что США переживают не лучшие времена – не успела страна оправиться от коронавируса и массовых беспорядков, им на смену пришли рост цен на топливо, экономический кризис и прочие и прочее, а в мире все чаще стали называть США колоссом на глиняных ногах. Причем говорят об этом не только за рубежом, но и в самой стране.