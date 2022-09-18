Ветеран «Альфы» Гончаров: ЦРУ превращается в террористическую структуру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил, что Центральное разведывательное управление США, широко используя насилие и убийства в разных точках мира, превратилось в глобальную террористическую организацию.

"Можно совершенно четко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией. <...> Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств", — рассказал он беседе с РИА Новости.

Именно США и их разведка стояли за созданием международных террористических организаций "Исламское государство"* (ИГИЛ)* и "Аль-Каида"* и использовали их для своих целей, напомнил Гончаров.

Как рассказывал сайт KP.RU, вся история ЦРУ - это история провалов. О многих из них рассказано в чрезвычайно интересной книге Тима Вейнера «ЦРУ. Правдивая история». На русском языке она вышла в издательстве Центрполиграф. Вейнер - давний независимый исследователь американских спецслужб. Его книга о ФБР получила высшую журналистскую награду США – Пулитцеровскую премию. Бестселлером стал и труд про ЦРУ.

Кстати, любопытный факт. Оказывается, у США вообще не было внешней разведки в начале Второй мировой войны. ЦРУ создали осенью 1947 года как главный орган внешней разведки и контрразведки страны. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

*Террористическая организация, запрещенная в России.