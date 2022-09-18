В парламенте Латвии призвали разобраться с русофобскими табличками в рижских автобусах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал провести проверку после публикации информации о дискриминационном "объявлении" в общественном транспорте в Риге. Об этом пишет РИА Новости.

"Снова работа для СГБ(Службе госбезопасности Латвии - прим.ред.) . Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений", — написал он в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что в салоне одного из автобусов появилась табличка, согласно которой "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила обеспокоенность фактом искусственного создания в Европе атмосферы тотальной русофобии, которая угрожает безопасности россиян и российских дипломатических миссий. Это может подтолкнуть националистов к непоправимым поступкам, считает дипломат.

Как писал сайт KP.RU, в июне 2022 года министерство иностранных дел России опубликовало доклад о нарушениях прав граждан РФ и соотечественников за рубежом. В ведомстве сообщили, что нарушения прав россиян в странах "коллективного Запада" стали массовыми, тотальная русофобия шокирует своей дикостью.